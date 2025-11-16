Дроны "Барс" поразили НПЗ в Самарской области и склад дронов подразделения "Рубикон"
Силы обороны в ночь на 16 ноября поразили нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России и склад дронов "элитного" российского подразделения "Рубикон". Об этом сообщил Генштаб.
Были атакованы мощности Новокуйбышевского НПЗ. Ежегодный объем переработки нефти этого завода составляет 8,8 млн тонн. В целом предприятие производит более 20 видов товарной продукции и является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей армии РФ.
В районе цели зафиксирован пожар и взрывы, на которые жаловались местные. Степень ущерба уточняется.
Кроме этого, поражена база хранения дронов подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.
Также, уточнены результаты поражения НПЗ "Рязанский" 15 ноября – повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.
Генштаб показал видео запусков украинских реактивных дронов "Барс".
- 13 ноября Генштаб сообщил, что Силы обороны ударили по десяткам объектов россиян дронами и ракетами "Фламинго", "Барс" и "Лютый".
- 14 ноября ВСУ ракетами "Нептун" поразили пункт базирования кораблей РФ "Новороссийск" и другие объекты. Эта атака остановила 2% мировых поставок нефти.
