Дроны "Барс" поразили НПЗ в Самарской области и склад дронов подразделения "Рубикон"

В районе Новокуйбышевского НПЗ зафиксированы взрывы и пожар после атаки ВСУ

Новокуйбышевский НПЗ (Фото: ресурсы оккупантов)

Силы обороны в ночь на 16 ноября поразили нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России и склад дронов "элитного" российского подразделения "Рубикон". Об этом сообщил Генштаб.

Были атакованы мощности Новокуйбышевского НПЗ. Ежегодный объем переработки нефти этого завода составляет 8,8 млн тонн. В целом предприятие производит более 20 видов товарной продукции и является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей армии РФ.

В районе цели зафиксирован пожар и взрывы, на которые жаловались местные. Степень ущерба уточняется.

Кроме этого, поражена база хранения дронов подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также, уточнены результаты поражения НПЗ "Рязанский" 15 ноября – повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.

Генштаб показал видео запусков украинских реактивных дронов "Барс".