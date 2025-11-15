Силы беспилотных систем поразили Рязанский НПЗ – видео
В ночь на 15 ноября защитники из Сил беспилотных систем поразили стратегический объект россиян – Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили в соцсетях этого рода войск и опубликовали соответствующее видео.
"Это один из четырех крупнейших НПЗ России. Завод производит бензины А-92/95/98/100, дизельное топливо, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. В среднем предприятие ежегодно выпускает около 840 000 тонн авиационного керосина ТС-1, который, в частности, используют воздушно-космические силы российских оккупантов", – говорится в публикации.
Военные отмечают, что в результате удара на территории НПЗ прогремели взрывы и возник пожар, при этом детальные последствия поражения уточняются.
Боевую работу провели операторы 1-го отдельного центра СБС (трансформированного 14 отдельного полка беспилотных авиакомплексов).
В то же время Генеральный штаб ВСУ сообщил, что кроме этого НПЗ Силы обороны поразили радиолокационную станцию "Небо-У" во временно оккупированном Крыму, а также военный эшелон в районе Токмака и скопление личного состава противника вблизи Волчанска на оккупированных частях Запорожской и Харьковской областей соответственно.
Последствия этих атак еще уточняются военными.
- Это не первая украинская атака на этот НПЗ, в частности, поражение этого объекта захватчиков было осуществлено в конце октября.
Ранее Генштаб подтвердил, что в ночь на 14 ноября Силы обороны поразили ряд объектов на территории России, в частности пункт базирования кораблей и нефтеперерабатывающий завод.
- Собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что в тот день дроны спецслужбы уничтожили пусковые установки и радары систем ПВО в Новороссийске.
