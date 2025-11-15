У ніч проти 15 листопада захисники з Сил безпілотних систем уразили стратегічний об’єкт росіян – Рязанський нафтопереробний завод. Про це повідомили у соцмережах цього роду військ й опублікували відповідне відео.

"Це один із чотирьох найбільших НПЗ Росії. Завод виробляє бензини А-92/95/98/100, дизельне пальне, реактивне паливо, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. У середньому підприємство щороку випускає близько 840 000 тонн авіаційного гасу ТС-1, який, зокрема, використовують Повітряно-космічні сили російських окупантів", – йдеться у публікації.

Військові зазначають, що унаслідок удару на території НПЗ пролунали вибухи та виникла пожежа, водночас детальні наслідки ураження уточнюються.

Бойову роботу провели оператори першого окремого центру СБС (трансформованого 14 окремого полку безпілотних авіакомплексів).

Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що окрім цього НПЗ Сили оборони уразили радіолокаційну станцію "Небо-У" в тимчасово окупованому Криму, а також військовий ешелон в районі Токмака та скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на окупованих частинах Запорізької та Харківської областей відповідно.

Наслідки цих атак ще уточнюються військовими.