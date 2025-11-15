Джерело: Дрони СБУ знищили пускові C-400 і важливі радари у Новоросійську – знімки з супутника

Співрозмовник LIGA.net надав фото "до" та "після" атаки по військовій частині Кубанського червонопрапорного полку в Новоросійську

Ілюстративне фото: СБУ

14 листопада безпілотники спецпризначенців Служби безпеки України знищили пускові установки та радари систем протиповітряної оборони у Новоросійську. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.

Він повідомив, що бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ знищили дронами чотири пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та два радари у Новоросійську.

Співбесідник також навів супутникові знімки "до" та "після" атаки у підтвердження знищення пускових та двох важливих радарів – раннього виявлення 96Н6 (за класифікацією НАТО Cheese Board) та цілевказання 92Н6 (Grave Stone). За його словами, це озброєння розташовувалось на території військової частини Кубанського червонопрапорного полку.

Супутниковий знімок: співрозмовник LIGA.net

Супутниковий знімок: співрозмовник LIGA.net

"Загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 "Тріумф". Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень", – додав співрозмовець.

Він зауважив, що операцію було проведено СБУ за підтримки інших частин Сил безпеки та оборони – Головного управління розвідки, Сил спецоперацій ЗСУ та Державної прикордонної служби.

"СБУ продовжує методичну роботу зі знищення систем ППО противника, які захищають важливі військові, інфраструктурні та логістичні об’єкти ворога. Кожна така знищена система — це дірка в обороні, якою точно скористаються українські безпілотники та ракети", – акцентував співбесідник LIGA.net.