Волгоград и Самару атаковали дроны: под удар могли попасть два НПЗ и подстанция, видео

Россияне пожаловались на "десятки взрывов" в городах, а аэропорты прекращали работу на несколько часов

Атака дронов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В российском Волгограде и Самаре в ночь на 16 ноября были слышны взрывы, а местная власть заявила об атаке дронов. Местные жители пожаловались на пожары, в частности, в районе нефтеперерабатывающего завода.

В Волгограде и Волжском взрывы гремели около полуночи. По информации Телеграм-канала Exilenova+, из-за неудачной работы российской противовоздушной обороны второй раз за неделю повреждены жилые дома. Администрация Волгограда заявила о повреждениях в Дзержинском и Тракторозаводском районах и якобы пострадавших.

По предварительной информации, в Волгограде зафиксированы также несколько попаданий в НПЗ "Лукойл".

В Самаре, по словам местных жителей, также были слышны десятки взрывов, однако местная власть официально не комментировала инцидент. По неподтвержденным данным, могли быть атакованы Новокуйбышевский НПЗ и подстанция.

Аэропорт Волгограда прекращал свою работу с 18:30 15 ноября до 05:11 16 ноября, а аэропорт Самары – с 22:12 до 04:10. В Минобороны РФ заявили, что ПВО якобы уничтожила 23 БпЛА над территорией Самарской области и 17 – над территорией Волгоградской области.