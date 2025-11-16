Волгоград і Самару атакували дрони: під удар могли потрапити два НПЗ і підстанція, відео

Росіяни поскаржилися на "десятки вибухів" у містах, а аеропорти припиняли роботу на кілька годин

Атака дронів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У російському Волгограді й Самарі в ніч на 16 листопада було чути вибухи, а місцева влада заявила про атаку дронів. Місцеві жителі поскаржилися на пожежі, зокрема, в районі нафтопереробного заводу.

У Волгограді й Волзькому вибухи гриміли близько опівночі. За інформацією Телеграм-каналу Exilenova+, через невдалу роботу російської протиповітряної оборони вдруге за тиждень пошкоджено житлові будинки. Адміністрація Волгограда заявила про пошкодження в Дзержинському і Тракторозаводському районах і нібито постраждалих.

За попередньою інформацією, у Волгограді зафіксовано також кілька влучань у НПЗ "Лукойл".

У Самарі, за словами місцевих жителів, також було чути десятки вибухів, проте місцева влада офіційно не коментувала інцидент. За непідтвердженими даними, могли бути атаковані Новокуйбишевський НПЗ і підстанція.

Аеропорт Волгограда припиняв свою роботу з 18:30 15 листопада до 05:11 16 листопада, а аеропорт Самари – з 22:12 до 04:10. У Міноборони РФ заявили, що ППО нібито знищила 23 БПЛА над територією Самарської області та 17 – над територією Волгоградської області.