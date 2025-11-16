Дрони "Барс" уразили НПЗ у Самарській області та склад дронів підрозділу "Рубікон"

У районі Новокуйбишевського НПЗ зафіксовані вибухи та пожежа після атаки ЗСУ

Новокуйбишевський НПЗ (Фото: ресурси окупантів)

Сили оборони у ніч проти 16 листопада уразили нафтопереробний завод у Самарській області Росії та склад дронів "елітного" російського підрозділу "Рубікон". Про це повідомив Генштаб.

Були атаковані потужності Новокуйбишевського НПЗ. Щорічний об'єм переробки нафти цього заводу становить 8,8 млн тонн. Загалом підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції і є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів армії РФ.

У районі цілі зафіксовано пожежу та вибухи, на які жалілися місцеві. Ступінь збитків уточнюється.

Окрім цього, уражено базу зберігання дронів підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також, уточнено результати ураження НПЗ "Рязанський" 15 листопада – пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами та естакаду трубопроводів.

Генштаб показав відео запусків українських реактивних дронів "Барс".