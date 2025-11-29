Силы обороны поразили Афипский НПЗ и авиаремонтный завод в Таганроге
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода и других предприятий государства-агрессора.
В ночь на 29 ноября Силы обороны нанесли успешные удары по нескольким важным объектам РФ.
В Таганроге Ростовской области били по мощностям авиаремонтного завода имени Бериева, где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛВ А-50.
По предварительной информации, возник пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95. Результаты уточняются.
Также Силы обороны Украины в очередной раз поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае, вовлеченный в обеспечение российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы в районе объекта с последующим пожаром.
Оккупанты жаловались на атаку БпЛА в Краснодарском крае. Впоследствии в региональном Оперштабе подтвердили пожар на Афипском НПЗ.
Кроме этого, подтверждено уничтожение вертикального резервуара РО-5000 в результате попаданий 25 ноября по инфраструктуре морского нефтяного терминала порта "Туапсе" в Краснодарском крае РФ.
- В ночь на 25 ноября сотни беспилотников атаковали Россию, в частности под ударом были Таганрог и Краснодарский край.
- Впоследствии Генштаб подтвердил удары по РФ: Украина применила оружие собственного производства – "Нептуны" и "Барсы". В результате атаки на авиаремонтный завод в Таганроге, вероятно, поражен А-60. Это экспериментальный российский самолет – воздушная лаборатория с лазерным оружием.
Новость дополняется...
