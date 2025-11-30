Туреччина відреагувала на ураження двох "тіньових" танкерів РФ

Анкара прокоментувала атаки на танкери KAIROS і VIRAT у Чорному морі

Танкер "тіньового флоту" РФ KAIROS (Фото: MarineTraffic)

Туреччина "занепокоєна" атакою по двох танкерах "тіньового флоту" країни-агресора у Чорному морі, заявив речник Міністерства закордонних справ країни Онджу Кечелі.

"Ми з занепокоєнням сприймаємо атаки, здійснені вчора (28 листопада) на комерційні танкери KAIROS і VIRAT під прапором Гамбії в Чорному морі", – сказав чиновник.

За його словами, ці інциденти у винятковій економічній зоні Туреччині у Чорному морі створили "серйозні ризики для безпеки судноплавства, життя, майна та навколишнього середовища в регіоні".

Кечелі додав, що Анкара підтримує контакти з "відповідними сторонами", щоб запобігти поширенню та подальшій ескалації війни у Чорному морі, а також уникнути будь-якого негативного впливу на свої економічні інтереси та діяльність в регіоні.

Посадовець не уточнив, хто саме здійснив удари по кораблях, завдяки яким окупанти порушували санкції.

Раніше, 29 листопада, співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України повідомив, що вона та Військово-морські сили ЗСУ уразили два танкери "тіньового флоту".

"Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на $70 млн і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції", – наголошував співбесідник.