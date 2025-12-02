У ВМС прокоментували атаку на танкер РФ біля Африки, а Туреччина заявила про нову

Туреччина 2 грудня повідомила про атаку на судно РФ, яке йшло до Грузії через Чорне море

Танкер MIDVOLGA-2 (Фото: vesselfinder.com)

Танкер під прапором Росії MIDVOLGA-2 заявив 2 грудня про атаку біля узбережжя Туреччини. Подробиці повідомило турецьке Генеральне управління морських справ.

Танкер повідомив про напад нібито за 129 км від узбережжя Туреччини в Чорному морі. Судно йшло до Грузії з вантажем соняшникової олії.

На борту перебували 13 членів екіпажу – вони не постраждали та не просили допомоги. Станом на 08:20 за київським часом судно рухалося у напрямку турецького міста Синоп на власних двигунах.

Також ввечері 1 грудня Туреччина повідомила про атаку на третє за останні дні судно "тіньового флоту" РФ Mersin під панамським прапором неподалік Дакара (Сенегал) на західному узбережжі Африки. Хто за цим стоїть не повідомляла ані влада Сенегалу, ані іноземне медіа.

У телемарафоні спікер Військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначив, що не може підтвердити причетність ВМС чи інших підрозділів Сил оборони до цього інциденту.

"Щодо третього танкера, то це взагалі далекі акваторії. Там нас теж згадали у контексті подій у Чорному морі, але підтвердити якусь приналежність ВМС я не можу, так само як і інших структур зі складу Сил оборони", – наголосив він.

Військовий зазначив, що "тіньові" судна РФ взагалі можна прирівняти до піратських, адже вони не мають реєстрації, порушують міжнародне морське право та Кримінальний кодекс України. І ті події, які з ними відбуваються, цілком закономірні, вважає Плетенчук.