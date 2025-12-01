"Тревожное обострение". Эрдоган прокомментировал удары по "теневым" танкерам РФ на Черном море

Турецкий руководитель заявил, что нынешний уровень войны РФ против Украины явно угрожает безопасности судоходства в Черном море

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: HALDEN KROG / EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил об обострении ситуации после ударов по танкерам "теневого флота" страны-агрессора РФ в Черном море. Слова политика после заседания Кабинета министров страны передает государственное информагентство Anadolu.

Турецкий руководитель заявил, что война РФ против Украины достигла того уровня, который явно угрожает безопасности судоходства в Черном море.

"Нападения на торговые суда в нашей исключительной экономической зоне свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы ни в коем случае не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде, особенно в нашей исключительной зоне", – заявил Эрдоган.

Накануне турецкий МИД также выразило "беспокойство" атакой по этим судам.

Ранее, 29 ноября, собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщил, что его ведомство и Военно-морские силы ВСУ поразили два танкера "теневого флота" оккупантов.

"Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на $70 млн и помогали Кремлю обходить международные санкции", – подчеркивал собеседник.

Официально Украина не признавала эту атаку, так же и Турция не указывала напрямую о причастности Киева к ударам.