Казахстан "обеспокоился" ударом по терминалу в России, но не осуждал атаки по Украине – МИД

Киев ответил на заявление Казахстана насчет удара по объекту на территории страны-агрессора

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Казахстан, который выразил протест относительно удара по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, ранее не высказывался об ударах РФ по Украине. Об этом отметил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

По его словам, Украина "приняла во внимание беспокойство" Казахстана относительно инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума.

"Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон – все усилия Украины возложены на отпор полномасштабной российской агрессии в рамках реализации гарантированного 51 статьей Устава ООН права на самооборону", – отметил чиновник.

Он добавил, что защитники, в рамках выверенных и стратегически обоснованных оборонительных операций, системно ослабляют военно-промышленный потенциал России и лишают ее средств вести преступную захватническую войну и убивать украинских людей: "Украина бьет в ответ на удары и атаки агрессора".

Тихий акцентировал, что единственным фактором дестабилизации и причиной вызовов безопасности в регионе Черного моря и за его пределами остается агрессия РФ.

"На фоне сегодняшних беспокойств отдельно обращаем внимание на отсутствие предыдущих заявлений казахской стороны на осуждение ударов РФ по гражданским людям в Украине, жилым домам, гражданской инфраструктуре и энергетической системе нашего государства, в частности подстанциях украинских атомных электростанций", – отметил спикер, напомнив о недавней массированной атаке оккупантов по Украине 29 ноября.

Чиновник добавил, что Украина призывает все стороны направить усилия на то, чтобы заставить агрессора как можно скорее прекратить войну против Украины и ее людей.

"В заключение подтверждаем неизменное уважение к казахскому народу и настроенность на развитие дружественных и прагматичных отношений с Республикой Казахстан, которые соответствуют уровню исторически крепких связей между нашими народами", – подытожил Тихий.