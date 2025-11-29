Россияне выпустили 36 ракет и около 600 БпЛА. Зеленский назвал главные цели

В результате массированной атаки погибли три человека, еще десятки пострадали

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Около 36 ракет и почти 600 беспилотников выпустили россияне во время массированной атаки в ночь на 29 ноября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в Киеве и области на местах российских ударов работают экстренные службы.

"Около 36 ракет и почти 600 дронов выпустили россияне против обычной жизни", — написал Зеленский.

Главные цели атаки – энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. Президент отметил, что уже известно о десятках раненых и трех погибших.

Он акцентировал, что нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем противовоздушной обороны, чтобы было все необходимое для защиты и давления на Россию.

"Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить", — сказал глава государства.

ДОПОЛНЕНО В 11:06. Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что основное направление массированного удара – Киевская область.

Всего оккупанты запустили 632 средства воздушного нападения, в том числе 36 ракет:

→ 596 беспилотников разных типов;

→ пять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (район пуска: Рязанская область);

→ 23 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" (районы пусков: Ростовская область);

→ четыре баллистических ракеты "Искандер-М" (район пуска: Брянская, Ростовская область);

→ четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69 (районы пусков: Курская область).

По состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 577 воздушных целей:

→ 558 враждебных БпЛА;

→ одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

→ 12 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";

→ четыре баллистических ракеты "Искандер-М";

→ две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых на 17 локациях.