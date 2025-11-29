Россия массированно атакует Киев и область: есть погибший и раненые

В столице из-за обстрела РФ погиб мужчина, еще 11 человек пострадали

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В результате российской массированной атаки на Киев и Киевскую область в ночь на субботу, 29 ноября, есть погибший и раненые. Об этом сообщили военные администрации столицы и области.

В 00:43 глава КГВА Тимур Ткаченко заявлял о последствиях атаки в Дарницком и Шевченковском районах. Среди прочего, есть повреждения жилой многоэтажки.

Впоследствии Ткаченко сообщил, что в результате атаки в Соломенском районе поврежден дом. По состоянию на 01:40 было известно о минимум шести локациях с повреждениями в разных районах города, а также о пострадавших.

По данным главы КГВА, на одной из локаций в Святошинском районе из-под завалов деблокировали тело мужчины. По состоянию на 05:38 количество пострадавших возросло до 11 человек.

В 06:14 Ткаченко заявил, что в Оболонском районе дрон повредил дома в частном секторе на нескольких локациях.

Также оккупанты били по Киевской области ракетами и дронами. По данным главы Киевской ОВА Николая Калашника, в Броварах пострадали две женщины. Женщина 1959 года рождения получила резаные раны тела и доставлена в местную больницу. Другая пострадавшая – женщина 1975 года рождения. Она получила резаное ранение ноги.

В Броварском районе повреждены многоэтажные и частные дома, возник пожар на территории гаражного кооператива. Из поврежденной многоэтажки эвакуированы 52 человека, из них трое детей.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила, что под атакой был и Фастовский район. Спасатели добавили, что в результате обстрела в Броварах возник пожар и разрушение в девятиэтажном доме на восьмом и девятом этажах.

Фото: ГСЧС

