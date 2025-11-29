Россия массированно атакует Киев и область: есть погибший и раненые
В результате российской массированной атаки на Киев и Киевскую область в ночь на субботу, 29 ноября, есть погибший и раненые. Об этом сообщили военные администрации столицы и области.
В 00:43 глава КГВА Тимур Ткаченко заявлял о последствиях атаки в Дарницком и Шевченковском районах. Среди прочего, есть повреждения жилой многоэтажки.
Впоследствии Ткаченко сообщил, что в результате атаки в Соломенском районе поврежден дом. По состоянию на 01:40 было известно о минимум шести локациях с повреждениями в разных районах города, а также о пострадавших.
По данным главы КГВА, на одной из локаций в Святошинском районе из-под завалов деблокировали тело мужчины. По состоянию на 05:38 количество пострадавших возросло до 11 человек.
В 06:14 Ткаченко заявил, что в Оболонском районе дрон повредил дома в частном секторе на нескольких локациях.
Также оккупанты били по Киевской области ракетами и дронами. По данным главы Киевской ОВА Николая Калашника, в Броварах пострадали две женщины. Женщина 1959 года рождения получила резаные раны тела и доставлена в местную больницу. Другая пострадавшая – женщина 1975 года рождения. Она получила резаное ранение ноги.
В Броварском районе повреждены многоэтажные и частные дома, возник пожар на территории гаражного кооператива. Из поврежденной многоэтажки эвакуированы 52 человека, из них трое детей.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила, что под атакой был и Фастовский район. Спасатели добавили, что в результате обстрела в Броварах возник пожар и разрушение в девятиэтажном доме на восьмом и девятом этажах.
- Это уже второй массированный обстрел столицы на этой неделе. Ночью и утром 25 ноября Россия атаковала Украину "шахедами", баллистикой, крылатыми ракетами и "Кинжалами". В результате этого в Киеве погибли семь человек, более 20 – пострадали.
- В результате удара по Киеву поврежден логистический центр сети супермаркетов Novus. Погибли четверо водителей поставщиков, прибывших на выгрузку товаров, еще пять человек ранены.
- Также пострадал один из объектов группы "Текстиль-Контакт" – крупнейшего производителя в легкой промышленности Украины.
