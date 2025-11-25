Семь погибших и 21 раненый: в Киеве завершили аварийно-спасательные работы на местах атак

Жертвами вражеского обстрела столицы 25 ноября стали семь человек, еще 21 человек пострадал

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российского комбинированного обстрела в ночь на 25 ноября. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате ударов по столице погибло семь человек, еще 21 человек пострадал, в том числе один ребенок. Сотрудники ГСЧС спасли 18 человек, среди которых трое детей.

Кроме этого, психологи ГСЧС оказали помощь 64 людям.

Всего на разных локациях работали 177 спасателей и 42 единицы техники.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 25 ноября Россия атаковала Украину "шахедами", баллистикой, крылатыми ракетами и "Кинжалами".

Всего Россия запустила 22 ракеты и более 460 дронов. Несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии.