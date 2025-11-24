В Тернополе полицейские ищут останки пропавших без вести среди сотен тонн завалов – фото

По состоянию на 23 ноября среди завалов было обнаружено пять фрагментов костных остатков и мягких тканей

пошук останків

В Тернополе правоохранители ищут останки без вести пропавших людей в результате российского обстрела 19 ноября среди обломков разрушенных домов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

После ракетного удара в течение нескольких дней спасатели, полицейские, медики и другие службы искали живых и тех, кого не удалось спасти. Поисково-спасательные работы на местах атак завершились 22 ноября в 18:00. Однако работа не прекращается, сейчас продолжаются поиски тех, кто пропал без вести.

На площадку за пределами Тернополя, куда свезли сотни тонн обломков с улиц Стуса и 15 Апреля, ежедневно заезжают следственные группы. Они разворачивают каждый слой разрушенных конструкций, отрабатывают участки вручную в поисках того, что может помочь установить судьбу пропавших без вести.

"При обнаружении любого фрагмента человеческого тела проводится фотографирование, изъятие для направления на экспертизу с целью установления ДНК и личности человека", — рассказал криминалист Андрей Войтко.

Он добавил, что современная техника позволяет отобрать образцы ДНК и установить личность, несмотря на то, в каком состоянии находятся останки. К работе также привлечены и кинологи со служебными собаками.

Старшая следователь следственного управления ГУ НП в Тернопольской области Инна Вивчар рассказала, что за последние дни было найдено несколько фрагментов костных остатков. По состоянию на 23 ноября было обнаружено пять фрагментов костных остатков и мягких тканей.

"Они сразу доставляются в судебно-медицинский морг, где мы проводим осмотры и непосредственно отбираем уже биологические ткани при возможности из трубчатых костей. Параллельно отбираются костные фрагменты для назначения генетической молекулярной экспертизы, для идентификации тел", — пояснила Вивчар.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция