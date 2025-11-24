В Тернополе полицейские ищут останки пропавших без вести среди сотен тонн завалов – фото
В Тернополе правоохранители ищут останки без вести пропавших людей в результате российского обстрела 19 ноября среди обломков разрушенных домов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
После ракетного удара в течение нескольких дней спасатели, полицейские, медики и другие службы искали живых и тех, кого не удалось спасти. Поисково-спасательные работы на местах атак завершились 22 ноября в 18:00. Однако работа не прекращается, сейчас продолжаются поиски тех, кто пропал без вести.
На площадку за пределами Тернополя, куда свезли сотни тонн обломков с улиц Стуса и 15 Апреля, ежедневно заезжают следственные группы. Они разворачивают каждый слой разрушенных конструкций, отрабатывают участки вручную в поисках того, что может помочь установить судьбу пропавших без вести.
"При обнаружении любого фрагмента человеческого тела проводится фотографирование, изъятие для направления на экспертизу с целью установления ДНК и личности человека", — рассказал криминалист Андрей Войтко.
Он добавил, что современная техника позволяет отобрать образцы ДНК и установить личность, несмотря на то, в каком состоянии находятся останки. К работе также привлечены и кинологи со служебными собаками.
Старшая следователь следственного управления ГУ НП в Тернопольской области Инна Вивчар рассказала, что за последние дни было найдено несколько фрагментов костных остатков. По состоянию на 23 ноября было обнаружено пять фрагментов костных остатков и мягких тканей.
"Они сразу доставляются в судебно-медицинский морг, где мы проводим осмотры и непосредственно отбираем уже биологические ткани при возможности из трубчатых костей. Параллельно отбираются костные фрагменты для назначения генетической молекулярной экспертизы, для идентификации тел", — пояснила Вивчар.
- В ночь на 19 ноября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. Они запустили 48 ракет и более 470 дронов.
- Под атакой были преимущественно западные регионы. В результате удара ракетами Х-101 по многоэтажке Тернополя погибли и пострадали десятки людей.
- 23 ноября Зеленский сообщал, что неизвестной остается судьба шести человек после обстрела Тернополя.
