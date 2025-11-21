В Тернополе во время атаки 19 ноября погибла 7-летняя гражданка Польши – МИД

Девочка погибла вместе с мамой, МИД Польши находится на связи с властями Тернополя

Атака по Тернополю (Фото: ГСЧС)

В результате атаки России на Тернополь 19 ноября погибла гражданка Польши – 7-летняя Амелия. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Мацей Вевюр.

"В ночь с 18 на 19 ноября Россия атаковала мирных жителей в Тернополе. Среди жертв этой жестокости есть 7-летняя гражданка Польши – Амелька", – написал он.

Девочка погибла вместе с матерью. МИД Польши поддерживает контакт с властями Тернопольской области.

По состоянию на утро 21 ноября количество погибших в Тернополе возросло до 31 человека, среди которых шестеро детей. 13 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, среди 94 раненых – 18 детей. На месте атак более трех суток продолжаются аварийно-поисковые работы.