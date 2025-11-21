Удар по Тернополю. Число жертв выросло до 31 человека – достали тела женщины и двух детей

В Тернополе продолжают разбор завалов и поиск людей – 13 человек до сих пор считаются пропавшими без вести

Разрушенный дом в Тернополе (Фото: Нацполиция)

В Тернополе на третьи сутки после атаки России по жилым домам количество погибших возросло до 31 человека. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

По состоянию на 12:00 21 ноября спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тела еще трех человек: женщины и двух детей. Всего в городе погибли шестеро детей, а из 94 травмированных – 18 также дети.

По данным спасателей, до сих пор считаются без вести пропавшими 13 человек. Аварийно-поисковые работы продолжаются, как и процесс идентификации погибших.

Полицейские-психологи совместно с коллегами других профильных служб оказывают гражданам экстренную психологическую помощь.

Фото: ГСЧС

Фото: Нацполиция