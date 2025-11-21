Удар по Тернополю. Число жертв выросло до 31 человека – достали тела женщины и двух детей
В Тернополе на третьи сутки после атаки России по жилым домам количество погибших возросло до 31 человека. Об этом сообщила Нацполиция Украины.
По состоянию на 12:00 21 ноября спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тела еще трех человек: женщины и двух детей. Всего в городе погибли шестеро детей, а из 94 травмированных – 18 также дети.
По данным спасателей, до сих пор считаются без вести пропавшими 13 человек. Аварийно-поисковые работы продолжаются, как и процесс идентификации погибших.
Полицейские-психологи совместно с коллегами других профильных служб оказывают гражданам экстренную психологическую помощь.
- В ночь на 19 ноября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. Они запустили 48 ракет и более 470 дронов.
- Под атакой находились преимущественно западные регионы. Вследствие удара по многоэтажке Тернополя погибли и пострадали десятки людей. 19-21 ноября в Тернополе объявлено днями траура по жертвам вражеского обстрела.
- По состоянию на утро 20 ноября оставалась неизвестной судьба 22 человек, но к вечеру их количество уменьшилась до 14 человек.
- Во время переговоров в Киеве президент Зеленский отдельно сообщил представителям США об ударе по Тернополю.
