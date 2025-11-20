В Тернополе остается неизвестной судьба 22 человек после ракетных ударов
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В Тернополе продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после массированной атаки в ночь на 19 ноября. Погибло 26 человек, неизвестно о местонахождении 22 людей. Их поиск продолжается, рассказал президент Владимир Зеленский.
К работам привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили, что 93 человека ранены, из них – 18 детей. Спасены 46 человек.
Спасатели работали всю ночь. Разобрано более 700 кв. м завалов, вывезено 230 куб м разрушенных конструкций. Поиск людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно, продолжается.
- В ночь на 19 ноября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. Они запустили 48 ракет и более 470 дронов.
- Под атакой находились преимущественно западные регионы. Вследствие удара по многоэтажке Тернополя погибли десятки людей. 19-21 ноября в Тернополе объявлено Днями траура по жертвам вражеского обстрела
Комментарии (0)