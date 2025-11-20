В Тернополе остается неизвестной судьба 22 человек после ракетных ударов

На месте работают сотни людей из девяти регионов. Спасатели не могут работать быстро из-за сильных разрушений

Атака на Тернополь (Фото: ГСЧС / Facebook)

В Тернополе продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после массированной атаки в ночь на 19 ноября. Погибло 26 человек, неизвестно о местонахождении 22 людей. Их поиск продолжается, рассказал президент Владимир Зеленский.

К работам привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили, что 93 человека ранены, из них – 18 детей. Спасены 46 человек.

Спасатели работали всю ночь. Разобрано более 700 кв. м завалов, вывезено 230 куб м разрушенных конструкций. Поиск людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно, продолжается.

Атака на Тернополь (Фото: ГСЧС / Facebook)