Россия запустила 48 ракет и более 470 дронов: била по энергетике и домам

В результате российской атаки погибли девять человек в Тернополе. Также есть десятки пострадавших в разных регионах

Последствия в Тернополе (Фото: ГСЧС)

В ночь на 19 ноября и утром Россия атаковала Украину более чем 470 беспилотниками и 48 ракетами различных типов – баллистическими, крылатыми. Есть попадания в многоэтажки, десятки пострадавших и погибшие, сообщил президент Владимир Зеленский.

В Тернополе – попадание в жилые девятиэтажки, возникли пожары. Есть значительные разрушения домов, под завалами могут быть люди.

"По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли", – сообщил президент.

Также был массированный удар по Харькову – там десятки пострадавших, среди них дети. Повреждена энергетика, транспорт, гражданская инфраструктура.

Атакована и энергетика в Ивано-Франковской области. Три человека ранены, и из них двое – дети.

Во Львовской области россияне тоже били по критической инфраструктуре, энергетике.

Один человек ранен в Донецкой области, были под ударом и Киевская, Николаевская, Черкасская, Черниговская и Днепропетровская области.