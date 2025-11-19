Россия запустила 48 ракет и более 470 дронов: била по энергетике и домам
В ночь на 19 ноября и утром Россия атаковала Украину более чем 470 беспилотниками и 48 ракетами различных типов – баллистическими, крылатыми. Есть попадания в многоэтажки, десятки пострадавших и погибшие, сообщил президент Владимир Зеленский.
В Тернополе – попадание в жилые девятиэтажки, возникли пожары. Есть значительные разрушения домов, под завалами могут быть люди.
"По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли", – сообщил президент.
Также был массированный удар по Харькову – там десятки пострадавших, среди них дети. Повреждена энергетика, транспорт, гражданская инфраструктура.
Атакована и энергетика в Ивано-Франковской области. Три человека ранены, и из них двое – дети.
Во Львовской области россияне тоже били по критической инфраструктуре, энергетике.
Один человек ранен в Донецкой области, были под ударом и Киевская, Николаевская, Черкасская, Черниговская и Днепропетровская области.
- Российские ракеты все утро летели в основном курсом на западные регионы. Польша поднимала боевую авиацию.
