РФ атаковала в Харькове многоэтажку, автомобили и Сильпо: 32 пострадавших – фото, видео

Россия атаковала город беспилотниками. В результате атаки пострадали люди, повреждены автомобили и супермаркет

Атака на Харьков 19 ноября (Фото: ГСЧС / Facebook)

В ночь на 19 ноября Россия ударила по Харькову беспилотниками, в результате чего пострадали 32 человека, среди них двое детей. Об этом сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, российские военные направили 19 беспилотников "Герань-2" на Слободской, Основянский и Немышлянский районы города. Среди 32 пострадавших – дети девяти и 13 лет. Шесть человек госпитализированы.

Из задымленного подъезда многоэтажного дома эвакуированы 48 человек, среди которых трое детей.

В результате атаки повреждено как минимум 10 автомобилей и расположенный рядом жилой дом.

Произошло возгорание гаражей и крыши офисного здания, супермаркет получил значительные повреждения.

Также есть предварительная информация о попадании снаряда рядом с одним из медицинских учреждений города, в результате чего был ранен врач.

