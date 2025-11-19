РФ атаковала в Харькове многоэтажку, автомобили и Сильпо: 32 пострадавших – фото, видео
В ночь на 19 ноября Россия ударила по Харькову беспилотниками, в результате чего пострадали 32 человека, среди них двое детей. Об этом сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, российские военные направили 19 беспилотников "Герань-2" на Слободской, Основянский и Немышлянский районы города. Среди 32 пострадавших – дети девяти и 13 лет. Шесть человек госпитализированы.
Из задымленного подъезда многоэтажного дома эвакуированы 48 человек, среди которых трое детей.
В результате атаки повреждено как минимум 10 автомобилей и расположенный рядом жилой дом.
Произошло возгорание гаражей и крыши офисного здания, супермаркет получил значительные повреждения.
Также есть предварительная информация о попадании снаряда рядом с одним из медицинских учреждений города, в результате чего был ранен врач.
- 12 ноября Россия ударила по Харькову дронами-камикадзе, в результате чего пострадали несколько человек.
Комментарии (0)