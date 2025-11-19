В Тернополе в результате российской атаки уже 25 погибших, в том числе трое детей
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
В Тернополе увеличилось количество погибших в результате российской атаки 19 ноября – известно о 25 жертвах. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, среди 25 погибших – трое детей. Еще 73 человека, из них 15 детей, пострадали.
Возле поврежденного дома работают 14 психологов ГСЧС из разных регионов Украины, которые уже оказали помощь 150 людям.
Аварийно-спасательные работы на месте попадания продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение "Дельта" и около 45 единиц техники.
Мэр Тернополя Сергей Надал объявил 19-21 ноября Днями траура по жертвам российского обстрела.
- В ночь на 19 ноября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. Они запустили 48 ракет и более 470 дронов.
- Под атакой были в основном западные регионы. В Тернополе в результате удара по многоэтажкам есть погибшие и десятки раненых.
