В Тернополе в результате российской атаки уже 25 погибших, в том числе трое детей

19-21 ноября в Тернополе объявлены Днями траура по жертвам вражеского обстрела

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В Тернополе увеличилось количество погибших в результате российской атаки 19 ноября – известно о 25 жертвах. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, среди 25 погибших – трое детей. Еще 73 человека, из них 15 детей, пострадали.

Возле поврежденного дома работают 14 психологов ГСЧС из разных регионов Украины, которые уже оказали помощь 150 людям.

Аварийно-спасательные работы на месте попадания продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение "Дельта" и около 45 единиц техники.

Мэр Тернополя Сергей Надал объявил 19-21 ноября Днями траура по жертвам российского обстрела.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 19 ноября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. Они запустили 48 ракет и более 470 дронов.

Под атакой были в основном западные регионы. В Тернополе в результате удара по многоэтажкам есть погибшие и десятки раненых.