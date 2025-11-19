Массированная атака на Украину: дрон нарушил воздушное пространство Румынии и Молдовы

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 19 ноября во время массированной российской атаки на Украину Румыния зафиксировала в своем воздушном пространстве беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Впоследствии Минобороны Молдовы также подтвердило пролет дрона над своей территорией.

Два немецких истребителя Eurofighter Typhoon вылетели с авиабазы в Румынии в 00:25 для мониторинга ситуации на границе с Украиной после российских ударов в районе речной границы.

В 00:20 в северной части румынского уезда Тулча объявили воздушную тревогу. Впоследствии радары зафиксировали сигнал дрона, который вошел примерно на 8 км в воздушное пространство Румынии – от украинского Вилково до румынских Периправы и Килия-Векэ, где он исчез с радаров.

Дрон периодически появлялся на радарах в течение 12 минут – от молдовского села Колибаши до румынской коммуны Фолтешть, а затем в районе Оанча.

А в 00:59 в воздух подняли два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Румынии. Eurofighter Typhoon приземлились на авиабазе в 01:50, а F-16 румынских ВВС вернулись на место базирования около 02:30.

Как сообщило медиа NewsMaker со ссылкой на Пограничную полицию Молдовы, минувшей ночью в районе села Саици мобильный патруль слышал звук неизвестного летательного аппарата, похожего на дрон.

"Пограничная полиция проинформировала украинскую сторону, которая подтвердила, что на ее территории заметили дрон без взрывчатки. Позже он исчез с украинских радаров", – говорится в сообщении.

Впоследствии Минобороны Молдовы подтвердило информацию о пролете беспилотника. По данным ведомства, беспилотник пролетел от украинского населенного пункта Лесное в сторону молдовского села на высоте около 100 метров. Молдовские радары не зафиксировали дрон, поскольку он летел слишком низко.

В ночь на 19 ноября россияне массированно атаковали Украину. Они запустили 48 ракет и более 470 дронов.

Под атакой были в основном западные регионы. В Тернополе в результате удара по многоэтажкам есть погибшие и десятки раненых.