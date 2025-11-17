В Румынии проводят эвакуацию: после атаки дронов на Украину загорелось судно с газом

Измаильский порт (Фото: facebook.com/izmport)

В результате ночной атаки дронов на территорию Украины в районе города Измаил Одесской области вспыхнул пожар на судне, загруженном сжиженным нефтяным газом (СПГ). Из-за близости к границе Румынии и характера груза местные власти оперативно провели первую оценку потенциальных рисков и ввели предупредительную эвакуацию. Об этом сообщает Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии.

Учитывая возможные последствия, органы местной власти в координации со структурами Министерства внутренних дел Румынии, ответственными за реагирование на чрезвычайные ситуации, приняли решение о превентивной эвакуации людей и животных, находящихся поблизости. Эта мера будет оставаться в силе до полной ликвидации любых угроз для населения.

Параллельно был активирован Окружной комитет по чрезвычайным ситуациям, который постоянно отслеживает развитие событий и координирует все необходимые меры реагирования. Для оценки и мониторинга рисков в район отправились главный инспектор, префект округа и подразделения пожарных, осуществляющих разведку, наблюдение и оперативное сопровождение.

По состоянию на это время из населенного пункта Плауру эвакуированы 15 человек, которых транспортировали в село Сеатальхиой в специально подготовленные места, предоставленные местными властями. Операция продолжается.

Из-за опасной ситуации, зафиксированной вблизи румыно-украинской границы в районе Плауру, уезд Тульча, инспекторат ISU Tulcea направил жителям региона сообщение RO-ALERT с предупреждением и указаниями безопасности в радиусе около 5 км.

Текст сообщения RO-ALERT:

"Основной риск – взрыв в районе Плауру. Избегайте территории и покидайте опасную зону! Следуйте рекомендациям властей, включая инструкции служб, проводящих эвакуацию на открытой местности, ограничение движения и перенаправление маршрутов".