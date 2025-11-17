Россия ударила по объекту ДТЭК в Одесской области. Тысячи домов без света – фото, видео

Российские "шахеды" в очередной раз ударили по Одесской области, на местах попаданий начались пожары

Фото: Одесская ОГА

В ночь на 17 ноября Россия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, в результате чего вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Кипер и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Взрывы прогремели в нескольких городах.

Зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры – во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов. Пожары потушили, на месте продолжаются восстановительные работы.

Один человек пострадал.

В ДТЭК уточнили, что атакован энергообъект компании. 4000 домов удалось переподключить по резервным схемам. Еще 32 500 – временно без света.

В компании подчеркнули, что повреждения значительные и ремонт потребует времени.