Россия ударила по объекту ДТЭК в Одесской области. Тысячи домов без света – фото, видео
В ночь на 17 ноября Россия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, в результате чего вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Кипер и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Взрывы прогремели в нескольких городах.
Зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры – во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов. Пожары потушили, на месте продолжаются восстановительные работы.
Один человек пострадал.
В ДТЭК уточнили, что атакован энергообъект компании. 4000 домов удалось переподключить по резервным схемам. Еще 32 500 – временно без света.
В компании подчеркнули, что повреждения значительные и ремонт потребует времени.
- Также в ночь на 17 ноября РФ ударила ракетами по городу Балаклея Харьковской области. В результате атаки повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили, есть погибшие и раненые.
