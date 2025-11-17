Ракетный удар по Балаклее: трое погибших, десять раненых, среди них дети – фото

В результате ночного ракетного удара по Балаклее погибли по меньшей мере три человека, еще десять получили ранения, среди них трое детей

Удар по Балаклее (Фото: t.me/synegubov)

В ночь на 17 ноября российские войска нанесли два ракетных удара по городу Балаклея Харьковской области. В результате атаки повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили, есть погибшие и раненые. Об этом сообщили начальник Балаклейской ГОА Виталий Карабанов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По предварительной информации, погибли три человека. Еще десять человек получили ранения, среди них дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализировали, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем пострадавшим предоставляется необходимое лечение.

Ранее Синегубов сообщал об одном погибшем человеке и семерых раненых, среди которых 14-летняя девочка. Впоследствии количество пострадавших возросло, среди них появились новые пациенты, в частности 12-летний ребенок и 61-летний мужчина, которого госпитализировали.

По словам Карабанова, вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать.

Удар по Балаклее (Фото: t.me/vkarabanov)