Россия нанесла ракетный удар по Балаклее: погибла женщина, есть раненые

Ракета взорвалась рядом с многоэтажкой, загорелась квартира

Балаклея (Фото: фотограф Арсен Федосенко)

Вечером 1 октября Россия ударила ракетой по Балаклее в Харьковской области. Погибла одна женщина, еще несколько человек пострадали, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительной информации, зафиксировано попадание ракеты в землю рядом с пятиэтажным жилым домом. Вспыхнул пожар в одной из квартир. Также горит припаркованный автомобиль.

В результате вражеской атаки погибла 70-летняя женщина. Ранены 79-летняя, 78-летняя, 35-летняя и 60-летняя женщины – они госпитализированы. Острую реакцию на стресс испытала 80-летняя жительница.

На месте попадания работают спасатели и медики.