Россия нанесла ракетный удар по Балаклее: погибла женщина, есть раненые
Вечером 1 октября Россия ударила ракетой по Балаклее в Харьковской области. Погибла одна женщина, еще несколько человек пострадали, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По предварительной информации, зафиксировано попадание ракеты в землю рядом с пятиэтажным жилым домом. Вспыхнул пожар в одной из квартир. Также горит припаркованный автомобиль.
В результате вражеской атаки погибла 70-летняя женщина. Ранены 79-летняя, 78-летняя, 35-летняя и 60-летняя женщины – они госпитализированы. Острую реакцию на стресс испытала 80-летняя жительница.
На месте попадания работают спасатели и медики.
- 4 сентября Россия ударила по дорожно-ремонтной бригаде в Харьковской области. Погибли двое 40-летних мужчин и 25-летняя гражданская женщина. Еще двое мужчин ранены.
- В ночь на 1 октября россияне атаковали Харьков баллистикой и авиабомбами. Пострадало шесть человек.
