Росія завдала ракетного удару по Балаклії: загинула жінка, є поранені

Балаклія (Фото: фотограф Арсен Федосенко)

Ввечері 1 жовтня Росія вдарила ракетою по Балаклії у Харківській області. Загинула одна жінка, ще кілька осіб постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль.

Внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка. Поранені 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки – вони госпіталізовані. Гострої реакції на стрес зазнала 80-річна мешканка.

На місці влучання працюють рятувальники та медики.