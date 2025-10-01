Росія завдала ракетного удару по Балаклії: загинула жінка, є поранені
Ввечері 1 жовтня Росія вдарила ракетою по Балаклії у Харківській області. Загинула одна жінка, ще кілька осіб постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль.
Внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка. Поранені 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки – вони госпіталізовані. Гострої реакції на стрес зазнала 80-річна мешканка.
На місці влучання працюють рятувальники та медики.
- 4 вересня Росія вдарила по дорожньо-ремонтній бригаді у Харківській області. Загинули двоє 40-річних чоловіків та 25-річна цивільна жінка. Ще двоє чоловіків поранені.
- У ніч проти 1 жовтня росіяни атакували Харків балістикою та авіабомбами. Постраждало шестеро людей.
