Росіяни атакували Харків балістикою та авіабомбами. Постраждало шестеро людей – фото

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 1 жовтня Росія атакувала Харків балістичними ракетами та керованими авіабомбами. У місті виникли пожежі, також відомо про шістьох поранених, повідомляє мер Ігор Терехов та глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько 02:00 Терехов написав, що Харків перебуває під комбінованою атакою. По Київському району міста було завдано ударів КАБами.

Також були зафіксовані пуски балістичних ракет по Харкову та найближчому передмістю.

Пізніше мер повідомив, що внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі.

Також пожежа виникла на одному із міських ринків.

Близько 03:15 Терехов повідомив про п’ятьох постраждалих на місцях влучань. За словами Синєгубова, серед чотирьох постраждалих внаслідок ударів КАБів по Харкову – 80-річна жінка, 34-річний та 27-річний чоловіки. У постраждалих вибухові поранення. Їх було шпиталізовано.

О 03:58 Терехов повідомив про шостого постраждалого внаслідок російського обстрілу.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС