Росія атакувала дроном університет у Харкові, в місті є постраждалі – відео

Поруч із закладом працює ринок, ворог атакував вдень, щоб уразити велику кількість цивільних, каже Синєгубов

Постраждалий навчальний заклад (Фото: ДСНС)

Росія вдень 16 вересня завдала ударів по Харкову дронами. Один із них влучив у будівлю навчального закладу у Слобідському районі міста, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, частину ворожих дронів вдалося збити силам протиповітряної оборони. Один дрон влучив в адміністративну будівлю одного з вищих навчальних закладів – зруйновано дах та одне перекриття. За попередніми даними, йдеться про Національний фармацевтичний університет.

Синєгубов зазначив, що постраждалих у приміщенні немає, але травм зазнали двоє перехожих. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, станом на 13:00 відомо про чотирьох постраждалих. Як повідомили рятувальники, в навчальному закладі виникла пожежа на площі 150 кв. м.

"Проводиться пошуково-рятувальна операція в самому приміщенні. Для розуміння, це взагалі медичний заклад фармацевтичного спрямування. В цьому приміщенні безпосередньо був підрозділ щодо підвищення кваліфікації. Тому жодного стосунку до оборонної чи військової промисловості цей об'єкт не мав, це виключно цивільна будівля", – підкреслив Синєгубов.

Він зазначив, що ворог атакував вдень, щоб уразити велику кількість цивільного населення. Удар прийшовся по центральному місцю, де завжди перебуває велика кількість цивільних, а через дорогу працює ринок.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС