Россия атаковала дроном университет в Харькове, в городе есть пострадавшие – видео
Россия днем 16 сентября нанесла удары по Харькову дронами. Один из них попал в здание учебного заведения в Слободском районе города, сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, часть вражеских дронов удалось сбить силам противовоздушной обороны. Один дрон попал в административное здание одного из высших учебных заведений – разрушена крыша и одно перекрытие. По предварительным данным, речь идет о Национальном фармацевтическом университете.
Синегубов отметил, что пострадавших в помещении нет, но травмы получили двое прохожих. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, по состоянию на 13:00 известно о четырех пострадавших. Как сообщили спасатели, в учебном заведении возник пожар на площади 150 кв. м.
"Проводится поисково-спасательная операция в самом помещении. Для понимания, это вообще медицинское заведение фармацевтического направления. В этом помещении непосредственно было подразделение по повышению квалификации. Поэтому никакого отношения к оборонной или военной промышленности этот объект не имел, это исключительно гражданское здание", – подчеркнул Синегубов.
Он отметил, что враг атаковал днем, чтобы поразить большое количество гражданского населения. Удар пришелся по центральному месту, где всегда находится большое количество гражданских, а через дорогу работает рынок.
- 16 сентября Россия нанесла удар по логистическому центру Эпицентра возле Киева, возник масштабный пожар.
- Также враг ударил по Запорожью из РСЗО. Погиб человек, 18 были ранены, возникли пожары.
