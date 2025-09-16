Россия атаковала дроном университет в Харькове, в городе есть пострадавшие – видео

Рядом с заведением работает рынок, враг атаковал днем, чтобы поразить большое количество гражданских, говорит Синегубов

Пострадавшее учебное заведение (Фото: ГСЧС)

Россия днем 16 сентября нанесла удары по Харькову дронами. Один из них попал в здание учебного заведения в Слободском районе города, сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, часть вражеских дронов удалось сбить силам противовоздушной обороны. Один дрон попал в административное здание одного из высших учебных заведений – разрушена крыша и одно перекрытие. По предварительным данным, речь идет о Национальном фармацевтическом университете.

Синегубов отметил, что пострадавших в помещении нет, но травмы получили двое прохожих. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, по состоянию на 13:00 известно о четырех пострадавших. Как сообщили спасатели, в учебном заведении возник пожар на площади 150 кв. м.

"Проводится поисково-спасательная операция в самом помещении. Для понимания, это вообще медицинское заведение фармацевтического направления. В этом помещении непосредственно было подразделение по повышению квалификации. Поэтому никакого отношения к оборонной или военной промышленности этот объект не имел, это исключительно гражданское здание", – подчеркнул Синегубов.

Он отметил, что враг атаковал днем, чтобы поразить большое количество гражданского населения. Удар пришелся по центральному месту, где всегда находится большое количество гражданских, а через дорогу работает рынок.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС