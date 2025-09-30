Росія вдарила дронами по Дніпру та Харкову – є поранені, виникли пожежі

Ворог бив, за попередніми даними, дронами "Молнія" і "шахед"

Дрон (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Вдень 30 вересня Росія атакувала безпілотниками Харків і Дніпро, є поранені мешканці. Про це повідомила місцева влада.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, ворог атакував місто близько 16:30. Внаслідок ударів дронами сталося кілька займань, 12 осіб отримали осколкові поранення, рвані рани та забої.

Більшість поранених госпіталізовані, одна людина перебуває у важкому стані.

По Київському району Харкова окупанти вдарили близько 15:20 дроном "Молнія", повідомив міський голова Ігор Терехов. БпЛА влучив у землю, без руйнувань. О 16:07 він повідомив про повторний удар бойовим БпЛА.

Після цього росіяни вдарили по Харкову "шахедами" близько п'яти разів. Попередньо, також по Київському району. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.