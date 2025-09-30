Россия ударила дронами по Днепру и Харькову – есть раненые, возникли пожары

Враг бил, по предварительным данным, дронами "Молния" и "шахед"

Дрон (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Днем 30 сентября Россия атаковала беспилотниками Харьков и Днепр, есть раненые жители. Об этом сообщили местные власти.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, враг атаковал город около 16:30. В результате ударов дронами произошло несколько возгораний, 12 человек получили осколочные ранения, рваные раны и ушибы.

Большинство раненых госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии

По Киевскому району Харькова оккупанты ударили около 15:20 дроном "Молния", сообщил городской голова Игорь Терехов. БпЛА попал в землю, без разрушений. В 16:07 он сообщил о повторном ударе боевым БпЛА.

После этого россияне ударили по Харькову "шахедами" около пяти раз. Предварительно, также по Киевскому району. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.