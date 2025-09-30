Россия ударила дронами по Днепру и Харькову – есть раненые, возникли пожары
Днем 30 сентября Россия атаковала беспилотниками Харьков и Днепр, есть раненые жители. Об этом сообщили местные власти.
По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, враг атаковал город около 16:30. В результате ударов дронами произошло несколько возгораний, 12 человек получили осколочные ранения, рваные раны и ушибы.
Большинство раненых госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии
По Киевскому району Харькова оккупанты ударили около 15:20 дроном "Молния", сообщил городской голова Игорь Терехов. БпЛА попал в землю, без разрушений. В 16:07 он сообщил о повторном ударе боевым БпЛА.
После этого россияне ударили по Харькову "шахедами" около пяти раз. Предварительно, также по Киевскому району. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
- В ночь на 30 сентября Россия убила прицельным ударом целую семью с двумя детьми в Сумской области – погибли мать, отец и двое сыновей шести и четырех лет.
