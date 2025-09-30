Россия убила прицельным ударом целую семью с двумя детьми
В ночь на 30 сентября россияне прицельно атаковали ударным беспилотником жилой дом в селе Чернетчина Краснопольской общины Сумской области, убив целую семью. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
В этом доме жили супруги с двумя детьми. Спастись не удалось никому.
Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей шести и четырех лет.
- Россияне постоянно атакуют гражданских украинцев, нанося удары по домам, критической инфраструктуре и другим невоенным объектам.
Комментарии (0)