Россия убила прицельным ударом целую семью с двумя детьми

В Сумской области российский дрон убил родителей и двух их сыновей во время очередной атаки "шахедов"

Иллюстративное фото: Pacific Press

В ночь на 30 сентября россияне прицельно атаковали ударным беспилотником жилой дом в селе Чернетчина Краснопольской общины Сумской области, убив целую семью. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

В этом доме жили супруги с двумя детьми. Спастись не удалось никому.

Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей шести и четырех лет.