Росія вбила прицільним ударом цілу родину з двома дітьми на Сумщині
У ніч проти 30 вересня росіяни прицільно атакували ударним безпілотником житловий будинок у селі Чернеччина Краснопільської громади Сумської області, вбивши цілу родину. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
У цьому домі мешкало подружжя з двома дітьми. Врятуватися не вдалося нікому.
З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів шести й чотирьох років.
- Росіяни постійно атакують цивільних українців, завдаючи ударів по будинках, критичній інфраструктурі та інших невійськових об'єктах.
