Росія вбила прицільним ударом цілу родину з двома дітьми на Сумщині

Російський дрон вбив батьків і двох їхніх синів під час чергової атаки "шахедів"

Ілюстративне фото: Pacific Press

У ніч проти 30 вересня росіяни прицільно атакували ударним безпілотником житловий будинок у селі Чернеччина Краснопільської громади Сумської області, вбивши цілу родину. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

У цьому домі мешкало подружжя з двома дітьми. Врятуватися не вдалося нікому.

З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів шести й чотирьох років.