Россияне атаковали Харьков баллистикой и авиабомбами. Пострадали шесть человек – фото

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 1 октября Россия атаковала Харьков баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. В городе возникли пожары, также известно о шести раненых, сообщает мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Около 02:00 Терехов написал, что Харьков находится под комбинированной атакой. По Киевскому району города были нанесены удары КАБами.

Также были зафиксированы пуски баллистических ракет по Харькову и ближайшему пригороду.

Позже мэр сообщил, что в результате попаданий КАБов по Салтовскому и Киевскому районам зафиксировано разрушение частных домов, гаражей, возникли пожары.

Также пожар возник на одном из городских рынков.

Около 03:15 Терехов сообщил о пяти пострадавших на местах попаданий. По словам Синегубова, среди четырех пострадавших в результате ударов КАБов по Харькову – 80-летняя женщина, 34-летний и 27-летний мужчины. У пострадавших взрывные ранения. Они госпитализированы.

В 03:58 Терехов сообщил о шестом пострадавшем в результате российского обстрела.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС