Россияне атаковали Харьков баллистикой и авиабомбами. Пострадали шесть человек – фото
В ночь на 1 октября Россия атаковала Харьков баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. В городе возникли пожары, также известно о шести раненых, сообщает мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Около 02:00 Терехов написал, что Харьков находится под комбинированной атакой. По Киевскому району города были нанесены удары КАБами.
Также были зафиксированы пуски баллистических ракет по Харькову и ближайшему пригороду.
Позже мэр сообщил, что в результате попаданий КАБов по Салтовскому и Киевскому районам зафиксировано разрушение частных домов, гаражей, возникли пожары.
Также пожар возник на одном из городских рынков.
Около 03:15 Терехов сообщил о пяти пострадавших на местах попаданий. По словам Синегубова, среди четырех пострадавших в результате ударов КАБов по Харькову – 80-летняя женщина, 34-летний и 27-летний мужчины. У пострадавших взрывные ранения. Они госпитализированы.
В 03:58 Терехов сообщил о шестом пострадавшем в результате российского обстрела.
- 16 сентября РФ нанесла удары по Харькову дронами. Один из них попал в здание учебного заведения в Слободском районе города.
- Днем 30 сентября Россия атаковала беспилотниками Харьков и Днепр. В результате удара было много раненых.
Комментарии (0)