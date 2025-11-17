Ракетний удар по Балаклії: троє загиблих, 13 поранених, серед них діти – фото

Внаслідок нічного ракетного удару по Балаклії загинули щонайменше троє людей, ще десятеро отримали поранення, серед них троє дітей

Удар по Балаклії (Фото: t.me/synegubov)

У ніч на 17 листопада російські війська завдали два ракетні удари по місту Балаклія Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі, є загиблі й поранені. Про це повідомили начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов і глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, загинули троє людей. Ще десятеро осіб отримали поранення, серед них діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Дев’ятьох постраждалих госпіталізували, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім постраждалим надається необхідне лікування.

Раніше Синєгубов повідомляв про одну загиблу людину та сімох поранених, серед яких 14-річна дівчинка. Згодом кількість постраждалих зросла, серед них з’явилися нові пацієнти, зокрема 12-річна дитина й 61-річний чоловік, якого шпиталізували.

За словами Карабанова, виклики про можливих постраждалих ще надходять.

ОНОВЛЕНО О 08:06. У Балаклії вже 13 постраждалих, серед них чотири дитини, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Влучання ракет прийшлось в район щільної забудови житлового кварталу.

Через атаку горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Крім того, пошкоджено дев'яти- та п'ятиповерхові будинки і дитячий садок.

ОНОВЛЕНО О 09:05. Повітряні сили уточнили, що Росія атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області.

Наслідки атаки по Балаклії (Фото: ДСНС Харківщини)

Наслідки атаки по Балаклії (Фото: ДСНС Харківщини)

Наслідки атаки по Балаклії (Фото: ДСНС Харківщини)

Наслідки атаки по Балаклії (Фото: ДСНС Харківщини)

Удар по Балаклії (Фото: t.me/vkarabanov)