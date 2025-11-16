Ворог ударив по дитмайданчику в Харкові дроном "Молнія"
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Росія вдарила дроном "Молнія" по дитячому майданчику в Харкові. За попередніми даними, обійшлося без жертв, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Ворог поцілив по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією, пошкоджене скління вікон багатоквартирного будинку поруч, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Станом на 14:00 інформація про постраждалих не надходила. На місці ворожого удару працюють підрозділи Державної рятувальної служби.
- 12 листопада Росія атакувала центр Харкова дронами, внаслідок чого було пошкоджено цивільне підприємство й приватні будинки, постраждали п'ятеро осіб.
- 16 листопада ворог атакував енергооб'єкти в Чернігівській та Одеській областях. Частина районів залишилася без світла.
