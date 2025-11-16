Ворог ударив по дитмайданчику в Харкові дроном "Молнія"

У багатоквартирному будинку поруч повибивало шибки внаслідок удару, на місці працює ДСНС

Ігор Терехов (скриншот відео)

Росія вдарила дроном "Молнія" по дитячому майданчику в Харкові. За попередніми даними, обійшлося без жертв, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Ворог поцілив по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією, пошкоджене скління вікон багатоквартирного будинку поруч, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Станом на 14:00 інформація про постраждалих не надходила. На місці ворожого удару працюють підрозділи Державної рятувальної служби.