Росіяни вдарили по енергооб'єктах в Одеській області – є знеструмлення, фото

Під ворожий удар потрапила сонячна електростанція та інші об'єкти енергетики

Атака по Одеській області (Фото: t.me/odeskaODA)

Росія атакувала енергооб'єкти в Одеській області у ніч проти 16 листопада. У регіоні є знеструмлення, повідомили в Міненерго.

За даними голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, ворог бив по цивільній інфраструктурі на півдні Одеської області. Попри активну роботу протиповітряної оборони, ворожі дрони все одно пошкодили обʼєкти енергетики, серед іншого й сонячну електростанцію.

Внаслідок атак виникли пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати рятувальникам. Інформації про жертв чи постраждалих немає.

"У постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення", – зазначив Кіпер.

Атака по Одеській області (Фото: ДСНС)