Росіяни вночі вдарили трьома "Кинджалами" та 135 БпЛА: є влучання на 13 локаціях
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
У ніч проти суботи, 15 листопада, росіяни завдали ракетно-дронового удару по Україні, є влучання на 13 локаціях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 19:00 14 листопада окупанти вдарили трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області, а також 135 дронами, близько 80 із них – "шахеди".
Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено дві ракети "Кинджал" і 91 ворожий БпЛА на півночі, півдні й сході країни.
Зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.
В ПС наголосили, що атака триває, в повітряному просторі України ще декілька ворожих БпЛА.
- У ніч проти 14 листопада окупанти вчергове масовано атакували Україну. Загалом РФ використала 19 ракет та 430 БпЛА. Під удар потрапили Київ та область.
- Унаслідок російської атаки було пошкоджено посольство Азербайджану в Києві. МЗС країни викликало російського посла.
