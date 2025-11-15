Росіяни вночі вдарили трьома "Кинджалами" та 135 БпЛА: є влучання на 13 локаціях

Сили ППО у ніч проти 15 листопада знешкодили дві ракети й понад 90 ворожих безпілотників

Робота ППО (Фото: Генштаб)

У ніч проти суботи, 15 листопада, росіяни завдали ракетно-дронового удару по Україні, є влучання на 13 локаціях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 19:00 14 листопада окупанти вдарили трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області, а також 135 дронами, близько 80 із них – "шахеди".

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено дві ракети "Кинджал" і 91 ворожий БпЛА на півночі, півдні й сході країни.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

В ПС наголосили, що атака триває, в повітряному просторі України ще декілька ворожих БпЛА.