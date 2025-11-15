Россияне ночью ударили тремя "Кинжалами" и 135 БпЛА: есть попадания на 13 локациях

Силы ПВО в ночь на 15 ноября обезвредили две ракеты и более 90 вражеских беспилотников

Работа ПВО (Фото: Генштаб)

В ночь на субботу, 15 ноября, россияне нанесли ракетно-дроновый удар по Украине, есть попадания на 13 локациях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 19:00 14 ноября оккупанты ударили тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области, а также 135 дронами, около 80 из них – "шахеды".

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены две ракеты "Кинжал" и 91 вражеский БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания одной ракеты и 41 ударного БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

В ВС отметили, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находится несколько вражеских БпЛА.