В Киеве на месте удара по многоэтажке завершили поисково-спасательные работы – фото
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
На утро субботы, 15 ноября, в Деснянском районе Киева завершили поисково-спасательные работы после российского удара. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По информации спасателей, в результате российского удара по девятиэтажке погибли шесть человек. Кроме этого, пострадали пять человек, среди их ребенок.
Сотрудники ГСЧС спасли 17 человек, в том числе одного ребенка, а также оказали психологическую помощь 252 людям.
Разобрано и вывезено 262 тонны строительных конструкций и древесины.
- В ночь на 14 ноября оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. В целом РФ использовала 19 ракет и 430 БпЛА. Под удар попали Киев и область.
- В результате российской атаки повреждено посольство Азербайджана в Киеве. МИД страны вызвал российского посла.
Комментарии (0)