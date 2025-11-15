В Киеве на месте удара по многоэтажке завершили поисково-спасательные работы – фото

Жертвами российского удара по девятиэтажке в столице стали шесть человек

Удар по Киеву (Фото: ГСЧС)

На утро субботы, 15 ноября, в Деснянском районе Киева завершили поисково-спасательные работы после российского удара. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, в результате российского удара по девятиэтажке погибли шесть человек. Кроме этого, пострадали пять человек, среди их ребенок.

Сотрудники ГСЧС спасли 17 человек, в том числе одного ребенка, а также оказали психологическую помощь 252 людям.

Разобрано и вывезено 262 тонны строительных конструкций и древесины.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС