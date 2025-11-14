Росія вдарила по ринку у Чорноморську: двоє загиблих і семеро постраждалих – фото

Держава-агресор влаштувала цинічну атаку на Чорноморськ, вдаривши по цивільних об'єктах

Фото: Telegram / odeskaODA

Зранку 14 листопада Росія атакувала ударними дронами ринок у місті Чорноморськ Одеської області, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще семеро поранено, деякі у важкому стані.

Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибуховою хвилею вибило вікна в розташованому поруч коледжі.

ОНОВЛЕНО О 14:00. Офіс генпрокурора повідомив, що поранених вже 10, серед них півторарічна дитина.

На місці загинули 70-річна та 53-річна жінки.

