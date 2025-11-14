Росія вдарила по ринку у Чорноморську: двоє загиблих і семеро постраждалих – фото

Росія вдарила по ринку у Чорноморську: двоє загиблих і семеро постраждалих – фотооновлено
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Зранку 14 листопада Росія атакувала ударними дронами ринок у місті Чорноморськ Одеської області, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За попередніми даними, двоє людей загинули, ще семеро поранено, деякі у важкому стані.
Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибуховою хвилею вибило вікна в розташованому поруч коледжі.
ОНОВЛЕНО О 14:00. Офіс генпрокурора повідомив, що поранених вже 10, серед них півторарічна дитина.
На місці загинули 70-річна та 53-річна жінки.
- У Києві внаслідок масованої атаки у ніч проти 14 листопада є влучання в багатоповерхівки, загинули чотири людини. Ще щонайменше 30 – постраждали.
- Також росіяни вгатили по критичній інфраструктурі Київської області, енергетичних об’єктах і житлових районах.
- Загалом РФ використала 19 ракет (13 із них – балістика, а ще був один "Циркон") та 430 БпЛА. Пошкоджено посольство Азербайджану в Києві.
- Цієї ночі по РФ теж прилетіли сотні дронів, а також успішно застосовано ракети "Довгий Нептун".
