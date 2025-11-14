Россия ударила по рынку в Черноморске: двое погибших и семеро пострадавших – фото
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Утром 14 ноября Россия атаковала ударными дронами рынок в городе Черноморск Одесской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По предварительным данным, два человека погибли, еще семеро ранены, некоторые в тяжелом состоянии.
Ударом повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывной волной выбило окна в расположенном рядом колледже.
- В Киеве в результате массированной атаки в ночь на 14 ноября есть попадания в многоэтажки, погибли четыре человека. Еще по меньшей мере 30 – пострадали.
- Также россияне ударили по критической инфраструктуре Киевской области, энергетическим объектам и жилым районам.
- В целом РФ использовала 19 ракет (13 из них – баллистика, а еще был один "Циркон") и 430 БпЛА. Повреждено посольство Азербайджана в Киеве.
- Этой ночью по РФ тоже прилетели сотни дронов, а также успешно применены ракеты "Длинный Нептун".
