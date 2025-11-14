Россия ударила по рынку в Черноморске: двое погибших и семеро пострадавших – фото

Государство-агрессор устроило циничную атаку на Черноморск, ударив по гражданским объектам

Фото: Telegram / odeskaODA

Утром 14 ноября Россия атаковала ударными дронами рынок в городе Черноморск Одесской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По предварительным данным, два человека погибли, еще семеро ранены, некоторые в тяжелом состоянии.

Ударом повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывной волной выбило окна в расположенном рядом колледже.

Фото: Telegram / odeskaODA

Фото: Telegram / odeskaODA

Фото: Telegram / odeskaODA

Фото: Telegram / odeskaODA