Дрони атакували декілька регіонів РФ: є приліт на нафтобазу – відео

У ніч на 14 листопада дрони атакували декілька російських міст. Під атакою перебували Новоросійськ, Саратов, Волгоградська область, в результаті чого пошкоджено нафтобазу на перевалковому комплексі "Шесхаріс". Місцеві жителі в пабліках ділилися відео прильотів і пожеж.

Зранку 14 листопада в Міноборони РФ відзвітувалось нібито про збиття 216 українських безпілотних літальних апаратів. Найбільше з них – 66 – над територією Краснодарського краю.

Разом з тим, губернатор регіону Веніамін Кондратьєв додав, що "фрагменти безпілотників зачепили нафтобазу комплексу "Шесхаріс", контейнерний термінал, берегові споруди й одне цивільне судно в порту". Уламками БпЛА також нібито пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та два приватні. Виїзд із міста обмежувався.

У місцевих пабліках жителі ділились відео з місця події з вибухами й пожежами. Очевидці розповідають щонайменше про п'ять прильотів.

Загроза БпЛА оголошувалась і в Саратовській області. У Міноборони розповіли про нібито збиття 45 безпілотних літальних апаратів, однак губернатор області Роман Бусаркін розповідав про "пошкодження цивільної інфраструктури" внаслідок аварії. У регіоні також тимчасово обмежувався прийом і виліт повітряних суден.

Місцеві жителі в пабліках ділились відео гучних вибухів. Після вибухів на місці події було видно пожежу.

Над Вологодською областю нібито збито вісім БпЛа. Одночасно губернатор повідомляв, що була здійснена атака на "на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області". Через атаку також обмежувались польоти й літаки затримувались на 10 годин.

ДОВІДКА "Шесхаріс" – це великий перевалковий комплекс і кінцева точка магістральних нафтопроводів російської компанії "Транснєфть" на Чорному морі у Новоросійську. Призначений для прийому, зберігання та відвантаження нафти й нафтопродуктів на експорт морським шляхом.

ДОВІДКА "Шесхаріс" – це великий перевалковий комплекс і кінцева точка магістральних нафтопроводів російської компанії "Транснєфть" на Чорному морі у Новоросійську. Призначений для прийому, зберігання та відвантаження нафти й нафтопродуктів на експорт морським шляхом.

Комплекс складається з двох основних виробничих майданчиків ("Шесхаріс" і "Грушова") з резервуарами загальним об'ємом понад 1,3 млн кубічних метрів. Є одним із ключових об'єктів інфраструктури РФ.