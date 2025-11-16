Россияне ударили по энергообъектам в Одесской области – есть обесточивание, фото

Под вражеский удар попала солнечная электростанция и другие объекты энергетики

Атака по Одесской области (Фото: t.me/odeskaODA)

Россия атаковала энергообъекты в Одесской области в ночь на 16 ноября. В регионе есть обесточивание, сообщили в Минэнерго.

По данным главы областной военной администрации Олега Кипера, враг бил по гражданской инфраструктуре на юге Одесской области. Несмотря на активную работу противовоздушной обороны, вражеские дроны все равно повредили объекты энергетики, в том числе солнечную электростанцию.

В результате атак возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать спасателям. Информации о жертвах или пострадавших нет.

"В пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание", – отметил Кипер.

