Россияне ударили по энергообъектам в Одесской области – есть обесточивание, фото
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Россия атаковала энергообъекты в Одесской области в ночь на 16 ноября. В регионе есть обесточивание, сообщили в Минэнерго.
По данным главы областной военной администрации Олега Кипера, враг бил по гражданской инфраструктуре на юге Одесской области. Несмотря на активную работу противовоздушной обороны, вражеские дроны все равно повредили объекты энергетики, в том числе солнечную электростанцию.
В результате атак возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать спасателям. Информации о жертвах или пострадавших нет.
"В пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание", – отметил Кипер.
- 14 ноября Россия ударила по рынку в Черноморске, в результате чего два человека погибли и семь пострадали.
- 15 ноября Россия ударила по Украине "Кинжалами" и 135 БпЛА, были зафиксированы попадания на 13 локациях.
