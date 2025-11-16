Росія атакувала енергооб'єкти на Чернігівщини: частина районів без світла

У Ніжині ворог вдарив по енергооб'єкту, енергетики працюють майже добу над відновленням

Атака по Чернігівській області (Фото: t.me/chernigivskaODA)

Вдень 15 листопада Росія дронами "Герань" атакувала енергообʼєкт у Ніжині Чернігівської області. Низка населених пунктів станом на 16 листопада перебуває без світла, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Йдеться про населені пункти у Ніжинському і Прилуцькому районах. Енергетики вже працюють, відновлювальні роботи тривають і досі.

Окрім цього, у Ніжинському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру, а через удар дроном по Семенівці було пошкоджено адмінбудівлю. У Новгород-Сіверському районі внаслідок влучання дрона загорівся нежитловий будинок і повибивало вікна у будинку культури.

Усього за минулу добу агресор завдав 26 ударів по Чернігівській області та 42 вибухи.

ОНОВЛЕНО о 12:50. Росія пошкодила ще один енергооб’єкт під час обстрілу регіону вже 16 листопада – в Корюківському районі. Як повідомило "Чернігівобленерго", знеструмлено частину громад району.

Аварійно-відновлювальні роботи почнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.

Обстріл Чернігівщини (Фото: t.me/chernigivskaODA)