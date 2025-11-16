Росія атакувала енергооб'єкти на Чернігівщини: частина районів без світла

Росія атакувала енергооб'єкти на Чернігівщини: частина районів без світлаоновлено
Вдень 15 листопада Росія дронами "Герань" атакувала енергообʼєкт у Ніжині Чернігівської області. Низка населених пунктів станом на 16 листопада перебуває без світла, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
Йдеться про населені пункти у Ніжинському і Прилуцькому районах. Енергетики вже працюють, відновлювальні роботи тривають і досі.
Окрім цього, у Ніжинському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру, а через удар дроном по Семенівці було пошкоджено адмінбудівлю. У Новгород-Сіверському районі внаслідок влучання дрона загорівся нежитловий будинок і повибивало вікна у будинку культури.
Усього за минулу добу агресор завдав 26 ударів по Чернігівській області та 42 вибухи.
ОНОВЛЕНО о 12:50. Росія пошкодила ще один енергооб’єкт під час обстрілу регіону вже 16 листопада – в Корюківському районі. Як повідомило "Чернігівобленерго", знеструмлено частину громад району.
Аварійно-відновлювальні роботи почнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.
- У ніч проти 16 листопада росіяни вдарили по енергооб'єктах в Одеській області, внаслідок чого є знеструмлення на півдні регіону.
