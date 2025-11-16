Россия атаковала Нежин "Геранями": часть районов Черниговской области без света

В Нежине враг ударил по энергообъекту, энергетики работают почти сутки над восстановлением

Атака по Черниговской области (Фото: t.me/chernigivskaODA)

Днем 15 ноября Россия дронами "Герань" атаковала энергообъект в Нежине Черниговской области. Ряд населенных пунктов по состоянию на 16 ноября находится без света, сообщил председатель областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Речь идет о населенных пунктах в Нежинском и Прилуцком районах. Энергетики уже работают, восстановительные работы продолжаются до сих пор.

Кроме этого в Нежинском районе повреждена транспортная инфраструктура, а из-за удара дроном по Семеновке было повреждено админздание. В Новгород-Северском районе в результате попадания дрона загорелся нежилой дом и выбило окна в доме культуры.

Всего за минувшие сутки агрессор нанес 26 ударов по Черниговской области и 42 взрыва.

Обстрел Черниговщины (Фото: t.me/chernigivskaODA)