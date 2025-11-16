Враг ударил по детской площадке в Харькове дроном "Молния"
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Россия ударила дроном "Молния" по детской площадке в Харькове. По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Враг ударил по Холодногорскому району Харькова. По предварительной информации, повреждено остекление окон многоквартирного дома рядом, сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов.
По состоянию на 14:00 информация о пострадавших не поступала. На месте вражеского удара работают подразделения Государственной спасательной службы.
- 12 ноября Россия атаковала центр Харькова дронами, в результате чего было повреждено гражданское предприятие и частные дома, пострадали пять человек.
- 16 ноября враг атаковал энергообъекты в Черниговской и Одесской областях. Часть районов осталась без света.
