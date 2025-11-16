Враг ударил по детской площадке в Харькове дроном "Молния"

В многоквартирном доме рядом выбило стекла в результате удара, на месте работает ГСЧС

Игорь Терехов (скриншот видео)

Россия ударила дроном "Молния" по детской площадке в Харькове. По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Враг ударил по Холодногорскому району Харькова. По предварительной информации, повреждено остекление окон многоквартирного дома рядом, сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

По состоянию на 14:00 информация о пострадавших не поступала. На месте вражеского удара работают подразделения Государственной спасательной службы.