РФ вгатила по енергетиці та портовій інфраструктурі Одещини. 32 000 домівок без світла – фото, відео
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У ніч проти 17 листопада Росія масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок чого спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер і Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Вибухи пролунали у кількох містах.
Зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури – під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Пожежі згасили, на місці тривають відновлювальні роботи.
Одна людина постраждала.
У ДТЕК уточнили, що атаковано енергооб'єкт компанії. 4000 домівок вдалося перепід'єднати за резервними схемами. Ще 32 500 – тимчасово без світла.
У компанії наголосили, що пошкодження значні й ремонт потребуватиме часу.
- Також у ніч на 17 листопада РФ вдарила ракетами по місту Балаклія Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі, є загиблі й поранені.
Коментарі (0)