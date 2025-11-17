РФ вгатила по енергетиці та портовій інфраструктурі Одещини. 32 000 домівок без світла – фото, відео

Російські "шахеди" вчергове вдарили по Одеській області, на місцях влучань почалися пожежі

Фото: Одеська ОВА

У ніч проти 17 листопада Росія масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок чого спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Вибухи пролунали у кількох містах.

Зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури – під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Пожежі згасили, на місці тривають відновлювальні роботи.

Одна людина постраждала.

У ДТЕК уточнили, що атаковано енергооб'єкт компанії. 4000 домівок вдалося перепід'єднати за резервними схемами. Ще 32 500 – тимчасово без світла.

У компанії наголосили, що пошкодження значні й ремонт потребуватиме часу.